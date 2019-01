Baiersbronn Am Ende ist Opa wieder munter

Der Opa weiß sich zu helfen und versteckt eine Notration Schnaps hinter dem Nachttisch und die Gläser unter dem Sonntagshut. Zu viel des hochprozentigen Getränks lassen ihn kurzzeitig leblos erscheinen, und eine Spielzeugpistole auf dem Tisch lässt keinen Zweifel zu: Es war Mord oder Selbstmord. Obendrein wandelt Opa Rupfinger als Geist durchs Haus und flößt sogar der aufdringlichen Nachbarin Frau Schmälzle (Marga Wettstädt/Claudia Fahrner) größte Angst ein.

Witzige Wortgefechte

Der etwas trottelige Dorfpolizist (Jürgen Finkbeiner), der sich als Sherlock Holmes II. bezeichnet, trägt zur Verwirrung des ominösen Falls bei. Rupfingers Tochter Sabine (Bianka Handke) atmet erleichtert auf, als am Ende Opa und Eltern vereint und quicklebendig im Wohnzimmer stehen.

Witzige Wortgefechte und gestenreiche Szenen waren Garant für gute Unterhaltung. Das Stück in zwei Akten kam gut an, und am Ende gab es viel Applaus. Regisseurin Iris Finkbeiner hatte das Theaterstück mit den Schauspielern seit September einstudiert und strahlte angesichts der reibungslosen Vorstellungen. Für die Maske und die Frisuren waren Isolde und Elke Mühl zuständig und hatten die Schauspieler professionell zurechtgemacht.

Vereinsvorsitzender Arthur Pfau dankte allen Akteuren der Vorstellungen. Die Anstrengungen der Theaterfreunde hätten sich wieder einmal gelohnt, freute er sich und fasste die Leistung treffend mit den Worten "Das war spitze" zusammen.