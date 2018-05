Baiersbronn Altes Handwerk lebt bei Glastag auf

Baiersbronn-Obertal. "Rund 1000 Gäste konnten wir über den ganzen Tag verteilt empfangen, das Wetter machte mit, und die Angebote kamen gut an", erzählte Laura Klumpp von der Baiersbronn Touristik. Zusammen mit dem Förderverein Glashütte Buhlbach hatte sich die Projektleiterin viele Aktionen für Groß und Klein einfallen lassen.

Auf besonderes Interesse stieß Glasbläser Heiko Effenberg, der die alte Handwerkkunst demonstrierte. Imposant war die große Flamme, die er immer mal wieder auflodern ließ, um so das flüssige Glas in die richtige Form zu bringen. "Warum tragen Sie keine Handschuhe?", fragte ein Besucher, der vom auskunftsfreudigen Glasbläser erklärt bekam, dass Glas ein schlechter Wärmeträger sei und daher gar nicht so heiß werde, wie vielleicht erwartet.

Von den Besuchern gut angenommen wurden auch die verschiedenen kreativen Angebote. Beim Bleiverglasen, Glasritzen oder Glasmalen konnte man der Fantasie freien Lauf lassen und hautnah mit dem zerbrechlichen Werkstoff in Berührung kommen. Vereinsmitglied Hans- Peter Maier hatte im Außenbereich effektvolle Experimente mit Glas vorbereitet. Auch die Frauen des Fördervereins waren angesichts des Besucheransturms gut beschäftigt. Die vielen selbst gebackenen Kuchen waren bereits am frühen Nachmittag ausverkauft, und es musste für Nachschub gesorgt werden. Im Schuppen fanden die Gäste Platz zum Speisen und Trinken. Der Schuppen wird zurzeit verglast und soll – komplett geschlossen – künftig als Multifunktionsraum dienen.