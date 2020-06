Baiersbronn Alle Freibäder öffnen mit starken Corona-Einschränkungen

"Der Betrieb der Bäder ist seit Anfang Juni nun laut Verordnung möglich. Wir haben unser Konzept bereits mit dem Gesundheitsamt vorbesprochen", sagte Ruf. Es werde zahlreiche Einschränkungen geben, so sei etwa die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Becken aufhalten dürfen, ebenso beschränkt wie die Gesamtzahl der Badbesucher. Die zulässige Personenzahl richte sich nach der Größe des Bades.

Übersicht: Welche Bäder öffnen, welche bleiben zu?

Während des gesamten Badebetriebs müsse der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, so Ruf. Der Ein- und Ausstieg finde getrennt statt. Ebenso gebe es kein Überholen oder Aufschwimmen im Wasser. Die Duschräume und Umkleidekabinen würden gesperrt. Außerdem würden Rutschen und Sprungtürme nicht geöffnet, um eine Ansammlung von wartenden Menschen zu vermeiden.

"Wir müssen es auch vermeiden, dass sich vor dem Eingang Schlangen bilden", sagte Ruf. Daher werde es nur möglich sein, über ein Online-Buchungssystem den Eintritt zu entrichten und eine Eintrittskarte zu kaufen. So könne auch die korrekte Datenerfassung gewährleistet werden, sagte der Bürgermeister. Wer dies nicht wolle, könne das Bad nicht nutzen.

Grundregelung zwischen den Zeitfenstern

Frühschwimmen wird nach dem aktuellen Stand in diesem Jahr nicht angeboten. Es sei ein Konzept erarbeitet worden, bei dem der Besuch in zwei Zeitfenstern zwischen 10 und 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr möglich sein werde. Zwischen den Zeitfenstern werde eine Grundreinigung stattfinden, eine Schlechtwetterregelung werde es nicht geben, erläuterte Ruf.

Die Mehrkosten unter anderem auch für das benötigte zusätzliche externe Personal zur Aufsicht bezifferte er auf rund 140 000 Euro. Die Eintrittspreise sollen aber wie bisher bei drei Euro für Erwachsene und 1,90 Euro für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren liegen.

"Wir wissen, dass der Wunsch nach Öffnung da ist, viele werden dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren", betonte Ruf. Trotzdem müsse man sich im Klaren darüber sein, dass die Gemeindewerke in diesem Jahr mit einem Gewinn von rund 464.000 Euro geplant hatten. Dieser werde wohl durch die Entwicklungen der vergangenen Wochen gegen Null gehen oder gar in einen Verlust umschlagen.

"Es ist nun eine politische Entscheidung, ob wir uns ein Öffnen der Bäder leisten wollen. Aber es wird ein Badebetrieb sein, den wir so nicht kennen, und er wird streng reglementiert sein", machte Ruf deutlich. Er ließ aber durchblicken, dass vielleicht auch noch mit der ein oder anderen Lockerung während der Saison zu rechnen ist, da sich die Verordnungen ständig ändern. "Es war uns klar, dass jeder Ort sein Bad geöffnet sehen möchte. Daher ging unser Konzept immer von allen oder keinem Bad aus", so Ruf.

Perspektiven für Familien notwendig

Nach Homeschooling und Kita-Schließungen seien Perspektiven für die Familien notwendig, sagte Gemeinderat Michael Ruoss (CDU). Es werde kein unbeschwertes Baden dieses Jahr geben, aber "ich bin absolut dafür, dass wir die Bäder öffnen" . Das sei ein Stück Lebensqualität. Trotzdem, so Ruoss, solle der Konsens zum Sparen nicht aus den Augen verloren werden.

"Alle oder kein Bad zu öffnen, ist keine Prämisse für mich. Ich könnte mir auch vorstellen, nur ein Bad zu öffnen", erklärte Gemeinderat Ingo Christein (CDU). Die Frage sei auch, was mit dem Naturbad in Mitteltal ist.

Mitteltal wolle am 29. Juni für seine Mitglieder öffnen, sagte Josef Dettling vom Sachgebiet Bauverwaltung bei der Gemeinde. "Wenn wir nur ein Bad öffnen würden, hätten wir eine zu starke Konzentration und könnten die Mindestabstände nicht einhalten", so Dettling.

"Personal wird es nicht einfach haben"

"Mir wäre es das wert, die Bäder zu öffnen und der Bevölkerung diese Freizeitbeschäftigung zu bieten", sagte Gemeinderat Ernst Schleh (FWV). Wichtig sei, dass sich alle an die Vorgaben halten, dann werde es vielleicht bald weitere Lockerungen geben.

Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) hob die außergewöhnliche Freibadsituation in der Gemeinde hervor. Er befürchtet, dass die Einschränkungen zu Unmut führen werden. "Das Schwimmbadpersonal wird es nicht einfach haben, aber wir haben eine Verpflichtung unseren Einwohnern und Gästen gegenüber. Jeder sollte sich aber im Klaren sein, dass die Gemeinde jeden Badegast mit rund 20 Euro subventioniert", sagte Gaiser.

"Es ist wichtig, dass wieder Lebensfreude in die Gemeinde einzieht. Aber wir könnten auch nur ein Bad bei schlechtem Wetter öffnen", schlug Gemeinderat Lutz Hermann (FDP/UBL) vor. Auf den Vorschlag von Gemeinderat Michael Seitz (SPD), die Kosten durch höhere Eintrittspreise abzufedern, sagte Ruf, dass man dafür einen sehr großen Sprung machen müsse und sich daher auch aufgrund der Einschränkungen dagegen entschieden habe. Ruf machte zudem deutlich, dass man nicht wisse, wie sich die Corona-Krise auf die Finanzen der Gemeinde auswirke. Kämmerer Jochen Veit rechne mit Einnahmeausfällen in siebenstelliger Höhe.

Auf Nachfrage von Lutz Hermann (FDP/UBL) nach einer Bevorzugung von Einheimischen bei den Online-Buchungen erwiderte Ruf, dass dies als diskriminierend gewertet werden könne und daher nicht möglich sei. "Bei den Buchungen muss man eben das Windhund–System anwenden und schnell sein", so Ruf.