Baiersbronn Albert Fahrner gehört seit 70 Jahren zum Chor

In den Berichten blickte der Verein auf ein arbeitsintensives aber spannendes und abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück. Höhepunkte des Jahres waren der zweitägige Ausflug an den Chiemsee und das Adventskonzert in der Schwarzwaldhalle zusammen mit dem Sängerbund und dem Popchor. Chorleiterin Karin Klumpp lobte den Chor für seine Leistungen und seinen Einsatz. Besonders hob sie in ihrem Bericht den Kaffee-Nachmittag zusammen mit dem Kindergarten Tonbach und das Einstimmen auf die Adventszeit in der Schwarzwaldhalle hervor.

Gemeinderat Bernd Bühner richtete lobende Worte an die Mitglieder und ihre Chorleiterin. Er dankte dem Chor für die kulturelle Bereicherung des Dorflebens.

Ehrung auch für den Vorsitzenden