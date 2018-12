Baiersbronn Adventsfeier wird zum Fest der Liebe

Auch im Freundeskreis geht es ähnlich zu: Über die Adventszeit kann sich Anna (in glockenreinem Solo gesungen von Sara Ribeiro do Horto, Klasse 6a) nicht freuen: "Fest der Liebe – für mich nur eine Illusion", zu groß ist der Kummer über den Streit in der Familie und das Ende der Liebe. So bittet der gesamte Chor, der aus allen Kindern der sechsten Klasse bestückt wurde, in einem ergreifenden Chorstück um "Friede, Friede, Friede". Die Rettung bringt die vierte Kerze (gesungen in einem schönem Solo von Emely Finkbeiner). Sie singt allen ein hoffnungsvolles "Hab keine Angst, fürchte dich nicht" vor. So kann Weihnachten für die Familie doch kommen. "Jesus Christ ist geboren!", mit dieser fröhlichen und erleichternden Erkenntnis beendet der stimmsichere Chor der Sechstklässler die gelungene Aufführung. Umrahmt wurde das Singspiel von Weihnachtsliedern der fünften Klassen, zwei Instrumentalstücken auf dem Keyboard von Colin Finkbeiner und zwei stimmungsvollen Stücken des Lehrerchors.

Sichtlich beeindruckt dankte Schulleiter Dieter Gauß den Mitwirkenden des Abends für die gelungene Veranstaltung.