Baiersbronn Abend der Versöhnung

Am Montag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Markus in Obertal in der Ruhesteinstraße 516 erwartet die Besucher ein besinnlicher Abend mit adventlicher Musik und Texten, die zum Nachdenken über das eigene Leben anregen wollen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung (Beichte) zu feiern.

Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Glühwein und Gebäck. Mit einer mitgebrachten Laterne kann das Friedenslicht ins eigene Zuhause mitgenommen werden.