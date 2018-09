Baiersbronn Abc-Schützen starten ins Schuljahr

Die Viertklässler spielten das Theaterstück "Lisa Lustig kommt in die Schule": Die Erstklässlerin Lisa hat allerlei Dinge dabei, von denen sie denkt, dass sie sie in der Schule brauche. Die anderen Kinder machen ihr aber schnell klar, dass sie weder den eigenen CD-Player, noch das Skateboard oder ihr Handy in der Schule braucht. Auch das Stofftier und das Kuschelkissen kann sie zu Hause lassen, da sie in der Schule bald neue Freunde finden wird.

Paten aus Klasse 2

Im Anschluss sangen die Paten aus Klasse 2 den Erstklässlern ein Lied vor, überreichten die Patengeschenke und halfen den Erstklässlern die Ranzen und die großen Schultüten ins Klassenzimmer zu tragen. Dort fand dann die erste Unterrichtsstunde statt.