Baiersbronn 75er-Dampflok erstmals in Baiersbronn

Baiersbronn. Mittlerweile hat sich die Sektion Ettlingen der Ulmer Eisenbahnfreunde in UEF-Dampfnostalgie Karlsruhe umbenannt. Auch in diesem Jahr bringen deren Dampfzüge die Nostalgie einer spannenden Eisenbahnepoche ins Murgtal. Bis in die 70er-Jahre waren die Dampfloks Arbeitspferde der damaligen Bundesbahn. Nach und nach wurden sie von Diesel- und Elektrolokomotiven ersetzt. Aber auch heute begeistern die noch vorhandenen Dampfloks viele Menschen. Während die moderne Technik eher steril wirkt, scheinen sie regelrecht zu leben. Es zischt, es dampft, und es riecht nach Kohle.

Nachdem in der aktuellen Saison die erste Fahrt der Ulmer Eisenbahnfreunde durchs Murgtal am 6. Mai mangels funktionsfähiger Lok ausgefallen war, schnaubte nun pünktlich um 12.10 Uhr der Dampfzug, gezogen von einer 75 1118, in den Baiersbronner Bahnhof ein. Die 75er- ersetzte die ansonsten eingesetzte 58er-Dampflok. Diese ist seit mehr als einem Jahr außer Betrieb, da die Kesselarbeiten doch etwas umfangreicher als geplant waren. Doch in den kommenden Wochen wird das Arbeitspferd der Ettlinger voraussichtlich wieder seinen Betrieb aufnehmen können. Darauf freuen sich die Mitglieder schon.

Um die Nostalgiefreunde nicht zu enttäuschen, wurde die 75er von den Ulmer Eisenbahnfreunden für mehrere Tage nach Ettlingen geholt. "Ansonsten ist diese Lok auf dem Bahnhof Amstetten, oberhalb der Geislinger Steige, beheimatet", berichtet Zugführer Hans-Peter Fantoli. Das Murgtal kennt er wie seine Westentasche, denn schon seit vielen Jahren ist er regelmäßig mit Zügen der Ulmer Eisenbahnfreunde auf der Strecke unterwegs. Fantoli ist Koch von Beruf. Für seine Leidenschaft, die Eisenbahn, musste kräftig in der Freizeit gepaukt werden. Denn auch Dampfzüge müssen regelkonform unterwegs sein.