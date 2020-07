Baiersbronn 50-Jährige stirbt nach Unfall auf L 350

Die 50-Jährige war am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Hyosung in Richtung Schönegründ unterwegs. Im Bereich eines Gefälles kam sie - laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers - in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen