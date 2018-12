Baiersbronn 25 Teams gehen bei Turnier an den Start

Bei der 27. Auflage des Turniers werden die Vorjahressieger bei den Aktiven, Nichtaktiven und den Firmenteams versuchen, ihre Titel in der Sporthalle in Klosterreichenbach zu verteidigen. Insgesamt haben sich bei den Aktiven zehn und bei den Nichtaktiven neun Mannschaften angemeldet. Dazu kommen sechs Firmenteams. Erstmals dürfen auch Fußballerinnen die Nichtaktiven-Teams unterstützen. Bei den Firmenteams ist dies schon seit Beginn vor zwei Jahren möglich gewesen, so der Verein. Gespielt wird wie immer nach den WFV-Hallenregeln.

Offizieller Anstoß mit Bürgermeister Michael Ruf und Ortsvorsteher Karlheinz Nestle ist am Mittwoch, 2. Januar, um 18 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 18 Uhr werden die Vorrundenspiele ausgetragen. Am Freitag steht dann ab 18 Uhr die Vorrunde des Firmenturniers an. Am Samstag werden die Zwischenrunden- und die Endrundenspiele ausgetragen. Los geht es um 14 Uhr.

An allen Tagen ist für Bewirtung durch die verschiedenen Vereinssparten gesorgt. Auch die Bar ist an allen vier Abenden geöffnet. Am Finaltag sind zudem Einlagespiele der VfR-Bambini geplant. Die genauen Gruppen-, Spiel- und Zeitpläne können im Internet unter www.vfr-klosterreichenbach.de und auf der VfR-Facebook-Seite eingesehen und heruntergeladen werden.