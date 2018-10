Baiersbronn 2017 schließt mit kleinem Überschuss

Angesichts von Rücklagen in Höhe von 8,2 Millionen Euro sprach Veit von einem soliden finanziellen Polster. In Zukunft müssten allerdings große Projekte gestemmt werden. "Das Eis, dass die Gemeinde noch in positiven Jahresergebnissen hält, ist sehr dünn." Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung betrug über drei Millionen Euro und ist damit deutlich positiver als mit 1,1 Millionen Euro geplant. Die Investitionen im Jahr 2017 in Höhe von 2,9 Millionen Euro konnten aus der "laufenden Kasse" finanziert werden. Das liegt aber auch daran, dass geplante Investitionen nicht realisiert und verschoben wurden.