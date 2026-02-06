Eine der wichtigsten Bahn-Strecke in NRW wird grundlegend saniert. Das hat bis in den Sommer Auswirkungen für Reisende. Doch nicht die komplette Technik wird anschließend nagelneu sein.
Köln/Wuppertal - Wegen umfangreicher Bauarbeiten sperrt die Bahn am Freitagabend (21.00 Uhr) für gut fünf Monate die wichtige Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen. Fernzüge nach Berlin und Hamburg werden bis Juli umgeleitet, Pendler müssen auf rund einem Dutzend Linien im Regionalverkehr in Ersatzbusse umsteigen und deutlich mehr Zeit einplanen.