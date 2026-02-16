Bahnverkehr: Schneller mit dem Zug nach Polen - mehr Verbindungen geplant

Bundesverkehrsminister Schnieder unterzeichnet in Warschau eine Vereinbarung mit seinem polnischen Kollegen. Es geht auch um mögliche Hochgeschwindigkeitsstrecken.
Warschau/Berlin - Deutschland und Polen streben kürzere Reisezeiten auf wichtigen Bahnstrecken zwischen beiden Ländern an. Die Schienenverbindungen sollen ausgebaut werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und der polnische Infrastrukturminister Dariusz Klimczak unterzeichneten in Warschau eine entsprechende Vereinbarung, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.