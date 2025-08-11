Bahnverkehr in Basel: Damit der Bahnausbau an Fahrt gewinnt

Ein von beiden Basel beauftragter Bericht zeigt, dass sich Investitionen in die Bahn volkswirtschaftlich auszahlen.
Die Agglomeration Basel wächst, und ein zuverlässiges Bahnangebot mit teilweise neuen Infrastrukturen wird laut einer Mitteilung des Kantons Basel-Stadt unverzichtbar. Zwar erfordere der Bahnausbau erhebliche Mittel, doch ein Bericht des Unternehmens Infras im Auftrag der beiden Basel hebt hervor: Ein in den Bahnausbau investierter Franken führe bis zum fünffachen volkswirtschaftlichen Nutzen.