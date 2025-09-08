Bahnverkehr im Kreis Lörrach: Für bessere Anschlusszeiten im Bahnhof Basel SBB

Die Haltezeit der S 6 der Regio-S-Bahn im Bahnhof Basel SBB soll mit der Fahrplanperiode 2026 angepasst werden. Umsteiger sollen profitieren.
Mit der Fahrplanperiode 2026 werde es zu einer Optimierung der Haltezeit der Regio-S-Bahn S 6 im Bahnhof Basel SBB kommen, wie Daniel König, Sprecher von SBB Deutschland, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Die S 6 wird den Bahnhof Basel SBB früher erreichen und diesen später als bisher verlassen.“ Das Erreichen von Anschlusszügen werde so verbessert. Auch sollen mit der Anpassung neue Anschlüsse erreicht werden. Konkrete Angaben zur Standzeit wollte der Sprecher jetzt jedoch nicht machen. Was den Abschnitt Wiesental – Badischer Bahnhof angeht: Hier blieben die Anschlusszeiten unverändert, so König weiter. Die Änderung tritt zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember in Kraft.