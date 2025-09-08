Bahnverkehr im Kreis Lörrach: Für bessere Anschlusszeiten im Bahnhof Basel SBB

Die Haltezeit der S 6 der Regio-S-Bahn im Bahnhof Basel SBB soll mit der Fahrplanperiode 2026 angepasst werden. Umsteiger sollen profitieren.

Mit der Fahrplanperiode 2026 werde es zu einer Optimierung der Haltezeit der Regio-S-Bahn S 6 im Bahnhof Basel SBB kommen, wie Daniel König, Sprecher von SBB Deutschland, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Die S 6 wird den Bahnhof Basel SBB früher erreichen und diesen später als bisher verlassen.“ Das Erreichen von Anschlusszügen werde so verbessert. Auch sollen mit der Anpassung neue Anschlüsse erreicht werden. Konkrete Angaben zur Standzeit wollte der Sprecher jetzt jedoch nicht machen. Was den Abschnitt Wiesental – Badischer Bahnhof angeht: Hier blieben die Anschlusszeiten unverändert, so König weiter. Die Änderung tritt zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember in Kraft.

Antrag für eine kürzere Haltezeit Unterdessen war die Verkürzung der Haltezeiten der S 6 im Badischen Bahnhof Inhalt eines parlamentarischen Antrags im Basler Großen Rat. Beim Halt der S 6 im Badischen Bahnhof stehe der Zug unverständlicherweise bis zu acht Minuten, bevor er weiterfährt, monierte Antragsteller Daniel Hettich (LDP). Da das gewünschte Herzstück, also die unterirdische Durchmesserlinie zwischen Bahnhof Basel SBB und Badischer Bahnhof, noch in weiter Ferne liege, wäre es aus Sicht der Pendler wünschenswert, die Haltezeit möglichst bald zu verkürzen, so Hettich.

Die Anschlusszeiten im Badischen Bahnhof bleiben unverändert. Foto: Michael Werndorff

Für einen attraktiven öffentlichen Verkehr

Und zwar ganz im Sinne eines attraktiven öffentlichen Verkehrs, heißt es in seinem Antrag. Nachdem die SBB Deutschland als Betreiberin der S 6 gemeinsam mit der Infrastrukturbetreiberin DB Netz bereits vor zehn Jahren den Fahrplan optimiert habe, sei nun eine weitere Verkürzung der Haltezeiten ab der nächsten Fahrplanperiode 2026 vorgesehen, erklärt der Basler Regierungsrat.

Darüberhinausgehende Verbesserungen aller S-Bahn-Verbindungen in beide Richtungen wären erst zu erreichen, wenn die Züge am Badischen Bahnhof die Richtung nicht mehr wechseln müssten. Dies setze den Bau des S-Bahntunnels (Ostast des Herzstücks) vom Badischen Bahnhof zum Bahnhof SBB voraus, heißt es weiter.

Der Bahnhof Basel SBB ist ein verkehrlicher Knotenpunkt. Dieser wird ausgebaut und fit für die Zukunft gemacht – noch bevor der geplante Tiefbahnhof entstehen wird. Foto: Michael Werndorff

Herzstück soll Lücke schließen

Und wie steht es um das geplante Herzstück? Das soll den Planern zufolge eine Lücke im trinationalen S-Bahn-System schließen und für schnelle und umsteigefreie Verbindungen sorgen. Im April hat das Bundesamt für Verkehr gemeinsam mit den SBB die Ergebnisse der Vorstudie zum Ausbau des Bahnverkehrs präsentiert sowie Kosten- und Zeitrahmen genannt. Demnach soll die früheste Inbetriebnahme der unterirdischen Durchmesserlinie samt Tiefbahnhöfen ungefähr 2080 stattfinden.

Die Gesamtkosten dürften von zuletzt geschätzten neun Milliarden Franken auf 14 Milliarden steigen, hieß es seitens der Verantwortlichen. Auch werde die Umsetzung mit den beiden Tiefbahnhöfen frühestens erst ab Ende der 2040er-Jahren starten können – also erst nach Beendigung der laufenden und vor allem noch geplanten „Ertüchtigungsmaßnahmen“ im Basler Bahnnetz.

Bereits festgelegt sind der Vorstudie zufolge die Lage des geplanten Tiefbahnhofs SBB und dessen Ausmaße. Vorgesehen seien zwei Bahngleise und vier Gleise mit umfangreichen Unterführungen.

Mit dem Bau des Herzstücks sollen auch neue Haltepunkte in Basel entstehen – unter anderem an der Schifflände. Foto: Herzog & de Meuron

Bewilligte Maßnahmen werden zuerst abgearbeitet

Der lange Bauhorizont ergebe sich durch mehrere Faktoren, wie Thomas Staffelbach, Gesamtkoordinator SBB für Basel, damals erklärte: Zunächst müssten die bereits bewilligten Ertüchtigungsmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören die Optimierung der Abstell- und Serviceanlagen beim Wolf-Areal, der Um- und Ausbau des Bahnhofs SBB inklusive neuer Weichen an beiden Enden, ein drittes Gleis über den Birsig beim Beginn der Elsässerbahn und weitere Projekte. Man müsse etappenweise vorgehen, um die Chancen im schweizweiten Wettbewerb rund um weitere Infrastrukturprojekte zu erhöhen, hieß es im Juni 2024 anlässlich des Bahnkongresses in Basel.

Schweiz investiert in den Bahnausbau

Damals erklärte Anna Barbara Remund, Vizedirektorin des Bundesamts für Verkehr (BAV), dass zunächst einmal oberirdisch Platz geschaffen werden müsse, um den Ausbau überhaupt bewältigen und den Bahnverkehr aufrechterhalten zu können. So sprach Remund beim Herzstückprojekt von einem Marathonlauf in Etappen und nicht von einem Sprint. Mit den vom Parlament beschlossenen Ausbauschritten 2025 und 2035 investiert der Schweizer Bund rund 1,7 Milliarden Franken in den Ausbau des Knotens Basel. Dazu gehören zum Beispiel für den S-Bahn-Viertelstundentakt Basel-Liestal die provisorische Passerelle und der neue Bahnsteig im Bahnhof Basel SBB.

In diesem Herbst soll die ETH Zürich die im Auftrag des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation erarbeitete Studie „Verkehr 45“ vorstellen. Inhalt: Die Priorisierung der Ausbauprojekte im Verkehr. In der Stadt am Rheinknie werden die Ergebnisse mit besonderer Spannung erwartet.