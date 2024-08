Bahnverkehr: ICE-Ausfälle wegen Signalstörung in Belgien

ICE-Ausfälle wegen Signalstörung in Belgien

«Verbindung fällt aus», hieß es am Abend für einige ICE-Züge von Köln nach Brüssel. Grund war eine Signalstörung in dem Nachbarland.









Berlin/Köln - Reisende auf der Bahnstrecke von Köln über Aachen nach Belgien haben am Abend viel Geduld mitbringen müssen. Wegen einer Signalstörung bei Lüttich in Belgien fiel ein Teil der ICE-Züge nach Brüssel aus, wie eine Bahnsprecherin sagte. Die Reisenden seien mit Bussen in die belgische Hauptstadt weiterbefördert worden. Die Störung sei nun behoben - es könne aber wegen des Rückstaus noch dauern, bis die Züge wieder normal führen.