Die Deutsche Bahn kündigt Bauarbeiten von 18. bis 31. Mai an. Auch zwischen Horb und Tübingen wird gebaut.

Baumaßnahmen am Schienennetz wirken sich diesen Monat Mai auf Zugverbindungen aus. Wie die DB AG mitteilt, sind Züge der Linie RB 74 (zwischen Horb und Pforzheim, Nagoldtal) sowie Verbindungen zwischen Horb und Tübingen betroffen. Es kommt zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten.

Grund der Bauarbeiten sind laut DB Brückenarbeiten bei Eutingen, Gleiserneuerung und Durchlassarbeiten zwischen Horb und Tübingen sowie Brückeneinschub in Calw. Die Bauarbeiten beginnen am Samstag, 18. Mai, und dauern laut Bahn voraussichtlich bis Freitag, 31. Mai.

Achtung: Bauarbeiten auch in Calw

Die Bahn hat folgende Ersatzverkehrslinien mit Bussen eingerichtet: Zwischen Hochdorf Bahnhof und Horb Busbahnhof Bussteig 1 (direkt ohne Unterwegshalt in Eutingen Nord). Zwischen Pforzheim und Calw fahren einzelne Ersatzbusse. Aufgrund von Bauarbeiten am ZOB Calw kann die Haltestelle nicht angefahren werden, so die DB. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Calw, Brühl, zu benutzen.

Zwischen Horb und Bad Liebenzell

Für die ganztägigen Bauarbeiten am Samstag, 25. Mai, gibt es eine besondere Regelung für den Verkehr zwischen Bad Liebenzell und Horb. Folgende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet: Bad Liebenzell Bahnhof; Hirsau Unterer Brühl; Calw Linde; Bad Teinach Bahnhof; Wildberg Bahnhof; Nagold Bahnhof; Nagold Einkaufszentrum; Nagold Iselshausen Olive/Lamm; Hochdorf Bahnhof; Horb Busbahnhof Bussteig 1.

Die DB macht außerdem darauf aufmerksam, dass aufgrund von Bauarbeiten am ZOB Calw die Haltestelle nicht angefahren werden kann. Fahrgäste werden deshalb gebeten, die Haltestelle Calw, Linde, sowie in Hirsau die Haltestelle Unterer Brühl zu benutzten.

Zwischen Horb und Tübingen finden Bauarbeiten von Samstag, 18. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ganztägig statt. Auch dort wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, und zwar zwischen Horb und Tübingen sowie Rottenburg und Tübingen.

Ersatzhaltestellen in den Gemeinden

Folgende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet: Horb Busbahnhof Bussteig 1; Mühlen Bahnhof; Eyach Bahnhof; Bieringen Neckarbrücke; Bad Niedernau (Niedere Au Straße); Rottenburg ZOB Bussteig A; Kiebingen Löwen und Tübingen West Bussteig R.

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind in der Reiseauskunft auf bahn.de sowie im DB Navigator eingearbeitet, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Dort gebe es Informationen über die Auswahl des jeweiligen Bahnhofs. Die Lage der Ersatzhaltestellen wird unter Pforzheim – Tübingen bei Google Maps angezeigt, von wo aus sich direkt eine Navigation starten lässt. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg gibt es auf der Seite Regio Baden-Württemberg.

Tagesaktuelle Informationen zu Schienen-Baustellen gibt es im Internet (mit Newsletter über alle baubedingten Fahrplanänderungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn).