Bahnübergang in Bad Liebenzell Geduldsprobe an der Schranke

Von der für Baden-Württemberg zuständigen Pressestelle der Deutschen Bahn heißt es: "In der Regel sind die Schranken am Bahnübergang Bad Liebenzell mindestens eine bis drei Minuten geschlossen." Lediglich in den vergangenen Wochen habe es eine Störung gegeben, weshalb die Schranken vom Fahrdienstleiter geschlossen werden musste. Dadurch habe sich die Dauer der Schließung verlängert. Die Störung sei laut Bahn inzwischen aber behoben.

Allerdings räumt die Pressestelle der Bahn ein: Durch die besondere Lage des Bahnübergangs mitten in der Stadt und direkt neben dem Bahnhof sei die Dauer der Schrankenschließung hier länger als an anderen Bahnübergängen im Nagoldtal. Da der Bahnhof in Bad Liebenzell einer der Punkte auf der eingleisigen Nagoldtalbahn ist, an dem sich die Züge aus beiden Richtungen kreuzen, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Denn hat der Zug aus der einen Richtung Verspätung, muss der Zug aus der anderen Richtung auf ihn im Bahnhof warten – und die Schranken bleiben währenddessen geschlossen. Technisch verbessern könne man das nicht. "Der Bahnübergang in Bad Liebenzell entspricht den aktuellen Planungsrichtlinien", heißt es von der Bahn.

Wenig optimistisch

Häberle glaubt das nicht. "Dass es anders geht, habe ich schon in vielen Orten gesehen", meint der Firmenchef. In Bad Liebenzell könne man seiner Meinung nach schon damit anfangen, dass nicht zuerst der Zug in Richtung Pforzheim, sondern in Richtung Horb losfährt, wenn beide Züge im Bahnhof stehen. Dann könnte schließlich auch die Schranke früher öffnen. Häberle ist allerdings wenig optimistisch, dass sich daran etwas ändert: "Die Bahn interessiert das nicht. Es ist ja nicht ihr Geld."