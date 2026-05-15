Bahnübergang bei Trochtelfingen: Zug erfasst Auto - 72-Jähriger schwer verletzt

Ein Zug kollidiert bei Trochtelfingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der 72-jährige Fahrer des Autos wird schwer verletzt.
Bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17.30 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Straße Am hohen Turm bei Trochtelfingen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wohl die rote Ampel am Bahnübergang übersehen.