Bahnübergang bei Trochtelfingen: Zug erfasst Auto - 72-Jähriger schwer verletzt

Ein Zug kollidiert bei Trochtelfingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der 72-jährige Fahrer des Autos wird schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17.30 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Straße Am hohen Turm bei Trochtelfingen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wohl die rote Ampel am Bahnübergang übersehen.

Der Autofahrer war allein im Wagen. Den Angaben der Polizei zufolge musste er von der Feuerwehr aus seinem Ford befreit werden. Das Auto war unter dem Zug eingeklemmt worden. Der Mann musste an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt werden, dann wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich in dem Zug neben dem Triebwagenführer drei weitere Passagiere, alle blieben offenbar körperlich unversehrt. Die Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen ist derzeit (Stand 19 Uhr) weiterhin gesperrt. Das Wrack des Autos muss mit einem Kran geborgen werden. Zudem prüfen Experten aktuell, ob und in welcher Höhe die Schienen und die Lok beschädigt wurden, berichtet die Polizei.

Lenkte ein Feuer den Fahrer ab?

Außerdem laufen auch Ermittlungen dahingehend, ob der Autofahrer möglicherweise von einem Carportbrand in der nahegelegenen Straße Am Degelberg abgelenkt gewesen sein könnte. Das dortige Feuer war aus noch unbekannter Ursache gegen 17.15 Uhr ausgebrochen.