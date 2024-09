Bahntage am 21. und 22. September: Triberg feiert die Schwarzwaldbahn

1 Sie freuen sich schon auf die Schwarzwaldbahntage (von links): Klaus Rimprecht (Stationsbetrieb DB Regio), Magdalena Schultz (DB InfraGo), Marcel Klement-Berger (Arbeitsgebietsleiter Operations bei DB Station & Service AG), Dirk Andres (Verkehrsvertragsmanager Südbaden), Bürgermeister Gallus Strobel und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Das Wochenende vom 21. und 22. September steht ganz im Zeichen der Schwarzwaldbahn. Auf dem Programm der Schwarzwaldbahn-Tage stehen Fahrten mit der historischen Dampflok, geführte Wanderungen über den Erlebnispfad und vieles mehr.









„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, orakelte Bürgermeister Gallus Strobel anlässlich eines besonderen Treffens am Triberger Bahnhof, an dem neben dem Triberger Bürgermeister und seinem Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold einige Männer und eine Frau aus dem Management der Deutschen Bahn, respektive der DB Regio, verantwortlich für die Schwarzwaldbahn, teilnahmen. Denn – am 21. und 22. September finden am Triberger Bahnhof zum vierten Mal die „Schwarzwaldbahn-Tage“ statt – wie zuvor ein echtes Großereignis.