1 Bereits Ende März hatte die EVG zum Streik aufgerufen. Den ganzen Tag über fielen damals die Züge aus, auch der Lahrer Bahnhof blieb leer. Foto: Piskadlo

Die Busse der SWEG werden trotz des Bahnstreiks am Freitag wie gewohnt fahren. Im Bahnverkehr wird am Freitagmorgen allerdings mit Ausfällen gerechnet – obwohl die SWEG nicht direkt bestreikt wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Pendler aufgepasst: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für Freitag von 3 bis 11 Uhr zu einem mehrstündigen Streik ausgerufen, der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn wird in diesem Zeitraum eingestellt, heißt es von dem Unternehmen. Auch die SWEG rechnet in dieser Zeit mit Einschränkungen auf der Schiene, auch wenn man selbst nicht bestreikt werde, wie SWEG-Sprecher Christoph Meichsner auf LZ-Anfrage mitteilte.

SWEG rechnet mit Ausfällen im Bahnverkehr

Man rechne mit „massiven Ausfällen“, so Meichsner, „da wahrscheinlich viele DB-Fahrdienstleiter in den Stellwerken die Arbeit niederlegen werden“. Dann können darauf auch keine SWEG-Züge fahren. Keine Auswirkungen wird der EVG-Streik auf den Busverkehr in Lahr und Region haben. Dieser sei nicht betroffen, so Meichsner. Er bezeichnete es als „sehr ärgerlich, dass die SWEG erneut in die Tarifauseinandersetzung zwischen DB und EVG hineingezogen wird“.

Kritik am Streikaufruf der EVG

Man brauche Regelungen, damit Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nichts mit Tarifkonflikten bei der Deutschen Bahn zu tun hätten, von Streiks nicht betroffen sein. Bereits Ende März streikte die EVG, damals fielen in der Region alle Züge aus, am Lahrer Bahnhof herrschte gähnende Leere. Ein ähnliches Szenario droht am Freitag zumindest bis mittags.