Züge, die es normalerweise in der Region nicht zu sehen gibt, nutzen derzeit die Bahnstrecke im Kinzigtal. Das steckt dahinter.

Manch einer entlang der Kinzigtalbahnstrecke in Schenkenzell und Schiltach wunderte sich zuletzt über besondere Züge mit mehreren Waggons, die frühmorgens oder spät abends zusätzlich zu den normalen Zügen die Bahnstrecke in der Region befahren.

Hintergrund ist laut Auskunft der Bahn, dass aktuell die Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt wegen des Ausbaus des dritten und vierten Gleises (Anschluss Tunnel Rastatt an das bestehende Netz) und die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt gesperrt sind. Davon berichtet die Stadt Schiltach in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Deshalb fahren die Nachtzüge Nightjet der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) mit Schlafwagen, Liegewagen und weiteren Kurswagen der Deutschen Bahn aktuell großräumige Umleitungen:

NJ 403 kommt aus Amsterdam

NJ 403 fährt um 19.44 Uhr in Amsterdam Centraal los und sammelt bis Bonn-Beuel Fahrgäste ein. Dann fährt der Zug ohne Halt über die Rheinstrecke Koblenz-Mainz, Umleitungen über den Schwarzwald und die Strecke Freudenstadt-Hausach bis nach Offenburg, lässt dort um 07.04 Uhr die ersten Leute aussteigen und fährt dann über den Freiburger Hauptbahnhof weiter nach Basel SBB.

NJ 402 verkehrt von Basel

In die andere Richtung verkehrt NJ 402 von Basel SBB, Abfahrt 19.41 Uhr, über Freiburg Hauptbahnhof und Offenburg, Abfahrt 21.30 Uhr, über die Strecke Hausach-Freudenstadt bis nach Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 00.36 Uhr, um dann letztendlich den Bonner und den Kölner Hauptbahnhof nach Amsterdam Centraal zu fahren.

Die anderen Nachtzüge, die normalerweise über die Rheintalbahn fahren (Hamburg, Berlin, Prag), verkehren ab Basel zum Beispiel über Schaffhausen und Stuttgart, kommen hier also nicht lang.

Strecke wird am Freitag freigegeben

Die Regelung bleibt nur so lange, bis Ende des Monats wieder die Rheintalbahn freigegeben wird, also bis Freitag, 30. August, heißt es in der Mitteilung abschließend.