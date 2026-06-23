Bahnstrecke Horb-Rottenburg: Keine Züge bis Freitagfrüh

1 Ein Ersatzbus startet am Rottenburger Bahnhof. Foto: Michael Hahn Die Bahn meldet „dringende Instandhaltungsarbeiten“ im Neckartal. Es fahren Ersatzbusse. Bis zum Rottenburger Neckarfest soll die Zugstrecke aber wieder frei sein.







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Für viele Bahn-Nutzer war es am Dienstagmorgen eine überraschende Nachricht: Seit Montagabend ist die Zugstrecke zwischen Horb und Rottenburg gesperrt, wegen Bauarbeiten. Es fahren Ersatzbusse, die allerdings doppelt so lange brauchen wie der Zug (laut Fahrplan 41 Minuten statt 21 Minuten). Man kann auch mit den Linienbussen im Neckartal fahren, mit Umstieg in Eyach. Wer also in Horb Anschluss an die Gäubahn in Richtung Zürich braucht, muss unbedingt eine frühere Verbindung nehmen als geplant. Die Züge zwischen Tübingen und Rottenburg pendeln fahrplanmäßig.