Bahnstrecke Freiburg-Colmar: Chantal Kopf wirft Bundesregierung Untätigkeit vor

Die Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf kämpft weiter für die Bahnstrecke Freiburg-Colmar.
Die Freiburger Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf (Grünen) hat der neuen Bundesregierung Untätigkeit bezüglich der Bahnverbindung von Freiburg nach Colmar im Elsass vorgeworfen. Die Strecke war im zweiten Weltkrieg unterbrochen worden, als die Nazis die Eisenbahnbrücke bei Breisach in die Luft gesprengt hatten. 2019 wurde die Wiederbelebung der Strecke im deutsch-französischen Staatsvertrag von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron als wichtiges deutsch-französisches Projekt festgeschrieben.