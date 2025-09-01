Bahnstrecke Freiburg-Colmar: Chantal Kopf wirft Bundesregierung Untätigkeit vor

Die Freiburger Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf (Grünen) hat der neuen Bundesregierung Untätigkeit bezüglich der Bahnverbindung von Freiburg nach Colmar im Elsass vorgeworfen. Die Strecke war im zweiten Weltkrieg unterbrochen worden, als die Nazis die Eisenbahnbrücke bei Breisach in die Luft gesprengt hatten. 2019 wurde die Wiederbelebung der Strecke im deutsch-französischen Staatsvertrag von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron als wichtiges deutsch-französisches Projekt festgeschrieben.

Bahnstrecke nach Colmar rückt in weite Ferne Davon will man in Berlin heute nichts mehr wissen und argumentiert, dass die Strecke vor allem von regionaler Bedeutung und somit finanziell betrachtet Ländersache sei, wie nun auch der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium in Berlin, Ulrich Lange, betonte.

Chantal Kopf kritisiert die Bundesregierung. Foto: Britt Schilling

Machbarkeitsstudien haben seit 2019 die Rentabilität und den Nutzen des Projekts unterstrichen. Dabei steht auch die Frage im Raum, ob und wie die Strecke im Notfall als überregionale Ausweichstrecke fungieren kann. Passiert ist seither aber nicht viel.

Kopf nimmt Kanzler Merz in die Pflicht

Das liege am Bundesverkehrsministerium, so Kopf. Es sei „skandalös und unverständlich“, dass der Bund die finanzielle Verantwortung, anders als die französische Regierung, über die Planungskosten hinaus verneine und die Baukosten ganz auf das Land Baden-Württemberg abwälzen wolle.

Vor allem für die notwendigen Brückenbauwerke über den Rhein müsse eine finanzielle Lösung her, ansonsten sei die Bahnstrecke auch für die französische Seite nicht realisierbar. „Warme Worte“ von Bundeskanzler Merz zur deutsch-französischen Freundschaft seien vor diesem Hintergrund „nichts als heiße Luft“, so Kopf.