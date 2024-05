Mann stürzt 15 Meter in die Tiefe – zwei Hubschrauber im Einsatz

1 Der 78-Jährige musste mit einer Seilwinde gerettet werden. (Symbolbild) Foto: © Albatros82 - stock.adobe.com/Sebastian Koerner

Beim Mähen einer Wiese ist am Dienstagabend ein 78-Jahre alter Mann 15 Meter in die Tiefe gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Die Rettungsarbeiten waren kompliziert. Neben der Feuerwehr waren auch die Bergwacht und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Bahnlinie in Alpirsbach musste vorübergehend gesperrt werden.









Polizei, Feuerwehr Bergwacht und zwei Rettungshubschrauber waren am Dienstagabend in Alpirsbach gemeinsam im Einsatz. Der Bahnverkehr durch den Farbmühle-Tunnel war vorübergehend eingestellt. Der Grund: Ein 78-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr beim Mähen einer Wiese mit einer Motorsense 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.