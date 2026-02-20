Bahnreisen: Rolltreppenprobleme auch an Bahnöfen außerhalb Berlins

2 Bis auf weiteres gesperrt: 42 von 54 Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Seit Mittwoch stehen Dutzende Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz still. Am Wochenende sollen die ersten Anlagen wieder laufen. Betroffen sind auch andere deutsche Bahnhöfe.







Berlin - Die Probleme bei Rolltreppen an Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind weiter verbreitet als bisher bekannt. Insgesamt beträfen sie bundesweit 130 Anlagen unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. Wie in Berlin stehen dort mal mehr, mal weniger Rolltreppen derzeit still.