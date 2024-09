Bahnreisen in Frankreich: Zu viel Gepäck im TGV kann nun teuer werden

Bahnreisen in Frankreich

1 Im französischen TGV wird von Montag an verschärft auf die Gepäckmenge und -größe geachtet. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die französischen Staatsbahn will für Ordnung in ihrem Hochgeschwindigkeitszug TGV sorgen. Wer gegen die Mengen- und Größenvorgaben beim Gepäck verstößt, wird ab Montag zur Kasse gebeten.









Erst hat man’s im Guten versucht: Die französische Staatsbahn SNCF machte Vorgaben gemacht, wie viele Gepäckstücke die Reisenden in den Hochgeschwindigkeitszügen TGV dabei haben dürfen und welche Ausmaße Koffer&Co. nicht überschreiten dürfen. Eine Informationskampagne dazu, die laut einer SNCF-Sprecherin seit vergangenem Februar läuft, hat aber offenkundig nicht zur erwünschten Disziplin in den Gepäckregalen an Bord der Züge geführt.