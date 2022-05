Bahnreisen in der Schweiz

1 Pünktlich in Zürich. Foto: Westend61/imago stock&people

Die Schweizerischen Bundesbahnen sind berühmt für ihre traumhaften Strecken zwischen Seen, Gletschern und Bergen. Legendär ist aber auch ihre Pünktlichkeit – und das seit 175 Jahren. Wie schaffen die das?















Es ist einige Jahre her, der Zug hielt in Olten. Draußen rannte ein Mann zum Bahnhof. Im Zug saß ein Schweizer. Er schaute auf die Uhr und sagte: „Der wird den Zug nicht erwischen. Nach der heu­tigen Umstellung des Fahrplans fahren wir zwei Minuten früher aus Olten ab.“ Er sagte das nicht hämisch, es war nur eine Feststellung. Bahnabfahrtszeiten sind in der Schweiz nicht verhandelbar. Und da fuhr der Zug auch schon los.