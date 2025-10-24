Bahnrad-WM in Chile: Titel für deutschen WM-Neuling - Silber an Vierer der Frauen

WM-Debütant Moritz Augenstein gewinnt bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Chile die erste Goldmedaille für German Cycling. Der Frauen-Vierer verliert im Finale unglücklich.
Santiago de Chile - WM-Neuling Moritz Augenstein hat dem deutschen Rad-Team bei den Bahn-Weltmeisterschaften in Chile den ersten Titel beschert. Der 28-Jährige aus Keltern-Dietlingen im Enzkreis siegte im Scratch-Rennen vor dem Niederländer Yanne Derenbos und Iuri Leitao aus Portugal. Danach strahlte Augenstein über das ganze Gesicht, reckte die linke Faust gen Hallendach und gab Mechaniker Lu Eckert einen dicken Kuss auf die Wange.