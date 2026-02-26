Bahnprojekt: Verzögert sich Stuttgart 21 erneut? Weiter kein fixes Datum

1 Wann gehen im neuen Stuttgarter Tiefbahnhof auch offiziell die Lichter an? Das ist nach dpa-Informationen weiter unklar. Foto: Katharina Kausche/dpa Dass Stuttgart 21 nicht rechtzeitig fertig wird, ist für die Menschen in Stuttgart inzwischen Routine. Medien berichten nun von weiteren Verzögerungen. Die Bahn sagt: Noch ist nichts entschieden.







Link kopiert



Stuttgart - Medienberichten zufolge droht dem Bahnprojekt Stuttgart 21 eine weitere jahrelange Hängepartie - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht allerdings weiter kein konkretes Eröffnungsdatum fest. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, dass der neue Stuttgarter Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehen soll. Der SWR beruft sich auf Insider des Projektes, wonach die komplette Inbetriebnahme nicht vor 2030 sein werde.