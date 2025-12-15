Bahnprojekt: Bahn will bis Mitte 2026 neuen Starttermin für Stuttgart 21

Für die Fahrgäste heißt es weiter warten: Erst Mitte kommenden Jahres soll es ein neues Startdatum für Stuttgart 21 geben. Warum die Bahn sich jetzt Zeit lassen will.
Stuttgart - Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer müssen sich noch einige Monate gedulden, bis klar ist, wann das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Betrieb gehen wird. Man werde bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept erarbeiten, sagte Bahnchefin Evelyn Palla nach einem Treffen mit Projektpartnern in Stuttgart. Es sei wichtig, keine Schnellschüsse zu machen. Deswegen werde man das Projekt in den kommenden Wochen umfassend überprüfen.