Bahnkongress in Basel: Straße und Schiene sollen als gemeinsamer Komplex betrachtet werden

Zum Schweizer Bahnkongress trafen sich am Freitag rund 450 Fachleute und Politiker in Basel. Diskutiert wurden neuen Vorgehensweisen im Individual- sowie öffentlichen Verkehr.
Nachdem im Oktober in einer Studie die Realisierung mehrerer großer Infrastrukturprojekte generell in Frage gestellt wurde, seien Verkehrsbauvorhaben grundsätzlich neu zu bewerten. Bereits ein Jahr zuvor hatte die Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung den Ausbau der meistbefahrenen Autobahnabschnitte abgelehnt. Daher standen Überlegungen zu neuen Vorgehensweisen im Mittelpunkt aller Vorträge und Diskussionen. So empfahl Professor Ulrich Weidmann von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich – er hatte die Studie verfasst – die anstehenden Veränderungen in der Demografie und auch bei der Arbeit langfristig als Basis für Investitionen unbedingt zu beachten.