Bahnkongress in Basel: Straße und Schiene sollen als gemeinsamer Komplex betrachtet werden

Mehre Referenten konzentrierten sich auf die künftig deutlich stärker geforderte gemeinsame Planung von Straßen- und Schienenverkehr. Immer noch nimmt der motorisiere Individualverkehr auch in der Schweiz den größten Anteil ein. Dies, weil er außerhalb der Städte und größeren Orte die beste Lösung sei. So bleibe es unumgänglich, das Straßennetz auszubauen. Weder Bahn noch öffentlicher Nahverkehr auf der Straße könnten auch in Zukunft die weitläufig besiedelten ländlichen Bereiche in solcher Dichte erschließen, wie die Bevölkerung dies erwarte, hieß es. Trotz aller sachlichen Argumente werde es außerdem immer wieder vorkommen, dass von Fachleuten erarbeitete Konzepte am Ende keine Mehrheit fänden, sondern bei Volksabstimmungen von Laien mehrheitlich abgelehnt würden.