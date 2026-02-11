Bahnhofsvorplatz in Lörrach: CDU will Videoüberwachung prüfen lassen

Konkret geht es unter anderem um den Lörracher Bahnhofsvorplatz, wo es immer wieder Unruhe gibt.
Sabine Hartmann-Müller (CDU), Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Waldshut und Betreuungsabgeordnete für den Wahlkreis Lörrach, setzt sich dafür ein, dass die Einführung der Videoüberwachung auf dem neu gestalteten Lörracher Bahnhofsvorplatz ernsthaft geprüft wird. In einer Stellungnahme dazu heißt es: „Am 4. Februar haben wir im Landtag wichtige Verbesserungen beim Videoschutz in den Städten und Gemeinden beschlossen. Damit lassen wir den Videoschutz nun generell zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts zu.“ Weiter heißt es: „Städte und Gemeinden können künftig unter erleichterten Voraussetzungen und an mehr Orten die Sicherheit verbessern. Aus meiner Sicht ist für die Situation in Lörrach der richtige Zeitpunkt gekommen, dass die Einführung der Videoüberwachung ernsthaft geprüft wird.“