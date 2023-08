1 Hier sind die Parkstreifen besonders üppig begrünt, und das ausgerechnet in der Nähe der Filiale der Deutschen Post. Foto: Heiko Hofmann

Eigentlich bekommt die Stadt Nagold ja viel Lob und Anerkennung für ihren Blumenschmuck. Doch wenn die Blumenkübel auf Parkplatzflächen stehen, dann ist der Ärger programmiert.









Zugegeben, der Sinn dahinter erschließt sich einem nicht sofort. In Nagolds Bahnhofstraße hat die Stadt in diesem Sommer die Blumeninitiative ergriffen: Große zusätzliche Pflanzkübel stehen am Straßenrand. Und das mitten auf den seitlichen Parkplatzflächen. Gut sieben der begehrten Parkplätze gehen damit allein in der Bahnhofstraße verloren. Eine Aktion, die auf viel Unverständnis stößt.