Der Ausschuss des Kreistags entscheidet am Montag kommender Woche über die künftige Baustelle an der Bahnhofstraße in Bisingen – und das sicher nicht zum letzten Mal.









Link kopiert



Während der Neubau der Kita Reute die Aufmerksamkeit auf sich zieht, startet ein weiteres Millionenprojekt: die Sanierung der Bahnhofstraße. Dabei beginnt Bisingen mit dem Tropfen auf den heißen Stein: In der Gemeinderatssitzung vom Juni will das Gremium die Bauarbeiten an der Bahnhofstraße auf Höhe Haus im Park vergeben.