Bahnhof Wildberg: Falscher Hinweis kann lebensbedrohlich werden

1 Laut Schild am Wildberger Bahnhof fahren die Züge in Richtung Horb und Nagold von Gleis 2 ab. Das stimmt aber gar nicht. Foto: Tim Geideck

Am Wildberger Bahnhof sollte man sich derzeit nicht auf die Beschilderung verlassen – denn sie ist falsch. Das provoziert lebensgefährliche Situationen.









Link kopiert



Immer wieder Ärger am Bahnhof Wildberg: Schon in der Vergangenheit sorgten die beiden weit auseinanderliegenden Gleise für Irritationen und mitunter lebensgefährliche Situationen. Denn da stellenweise die Abfahrt der Züge spontan von Gleis 1 auf Gleis 2 geändert wurde, mussten Fahrgäste innerhalb von Sekunden auf die andere Seite kommen – und überquerten deshalb den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken oder sprangen über die Schienen. Dieses Problem hat sich inzwischen gelöst, da nur noch ein einziger Zug am Tag von Gleis 2 abfährt, alle anderen auf Gleis 1. Dafür gibt es nun ein neues Problem.