1 Schön war er nicht mehr, aber mit vielen Erinnerungen verbunden: Der Truchtelfinger Bahnhof steht nicht mehr. Foto: Karina Eyrich/Archiv

Ohne Ankündigung hat das Landratsamt den Alten Bahnhof Truchtelfingen abreißen lassen. Die Truchtelfinger sind empört.









„Soeben habe ich erfahren, dass der Truchtelfinger Bahnhof bei Nacht und Nebel abgerissen wurde – jedenfalls habe ich nichts darüber gelesen, und die armen Truchtelfinger Seelen, die mir davon berichtet haben, auch nicht!“ Mit diesen Worten hat sich am Donnerstag eine empörte Truchtelfingerin zu Wort gemeldet und gebeten: „Könnten Sie da mal nachhaken?“

Das Freilichtmuseum wollte ihn nicht

Unsere Redaktion hat das getan und erfahren: Das Gebäude ist tatsächlich dem Erdboden gleich gemacht worden – spätestens am Dienstag, und zwar sei der Landkreis Zollernalb zuständig, erklärte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der selbst in der Nähe lebt. Er habe den Bau – eine Art Fertighaus, wie sie um die Jahrhundertwende oft als Bahnhöfe errichtet worden seien, dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck angeboten, das aber kein Interesse gezeigt habe. Der Abriss sei „verfahrensfrei“, also ohne Genehmigung, möglich gewesen und das Holz mit giftigem Holzschutzmittel belastet.

Informiert war die Stadtverwaltung laut Konzelmann aber ebenfalls nicht. Ortschronist Bernd Koch weiß, dass das Gebäude 1901 erbaut wurde.

Grund für den Abriss

Der Reaktivierung der Talgangbahn

hat der Gemeinderat Albstadt 2022 zugestimmt. Im Zuge der Erneuerung der Trasse, die dem Zollernalbkreis gehört und nie entwidmet wurde, werden auch neue Bahnhaltestellen entstehen: in allen vier Stadtteilen, die entlang der Bahnstrecke liegen – Ebingen, Truchtelfingen, Tailfingen und Onstmettingen. Während der Bahnhof Tailfingen vom Eisenbahn-Technik-Club Albstadt als Vereinsheim genutzt wird, steht der Bahnhof Truchtelfingen seit Jahren leer und war nicht mehr sanierungsfähig.