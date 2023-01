Weitere Interessenten stehen in den Startlöchern

Schömberg - Die zukünftige Nutzung des Bahnhofs beschäftigte den Gemeinderat erneut. Nachdem der ausgewählte Bewerber aus dem Projekt "Bed & Breakfast" im Bahnhof ausgestiegen war, wurde ein neues Bewerberverfahren gestartet. "Der notarielle Vertrag war eigentlich schon unterzeichnet, doch hat sich dieses Vorhaben zerschlagen. Momenten befassen wir uns mit der Rückabwicklung des Kaufvertrags", gab Bürgermeister Karl-Josef Sprenger bekannt.

Bis zum erneuten Bewerbungsschluss am 2. Dezember äußerten mehrere Personen ihr Interesse an der Nutzung des Bahnhofs und dem Güterschuppen beziehungsweise nur am Schuppen.

Bewerber stellen sich vor

Die Verwaltung empfahl, dass alle Bewerber dem Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung ihre Nutzungsvorstellen erläutern können, eventuell könne auch eine Kombi-Lösung aus zwei Vorschlägen für jeweils ein Gebäude eine zukunftsträchtige Nutzung sein. Dieser Beschlussvorschlag wurde angenommen.

Bahnstrecke im Blick

Dass die Bahnstrecke Balingen - Rottweil wieder reaktiviert wird, würde laut Sprenger kein Problem darstellen. "Wir befinden uns im Kontakt mit der Bahn. Der für Bahnbetriebszwecke reservierte Abstand von zwei Metern zu den Trassen ist festgelegt werden, so dass klare Vorgaben für die Interessierten vorliegen und diese in dieser Hinsicht keinerlei Hindernisse zu befürchten haben".

Und weiter: "Die Zeit läuft uns immer mehr davon. Eigentlich ist 2027 schon morgen", hofft Sprenger auf schnelle Klarheit, so dass spätestens in vier Jahren der Bahnhof wieder genutzt werden kann.