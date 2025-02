1 Bahnhof Schiltach (Archivfoto) Foto: Dold

Ein Mann wollte am Sonntagmorgen einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Schiltach aufbrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad, bevor er von der Polizei festgenommen wurde.









Eine Zeugin beobachtete am Sonntag in den frühen Morgenstunden am Bahnhof Schiltach, wie sich eine Person mit einer Flex an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen machte und wählte daraufhin den Notruf. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Offenburg mit.