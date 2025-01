Im Zuge der Errichtung der Lärmschutzwände östlich der Bahngleise mussten die alten, mehr als 20 Jahre alten Fahrradboxen versetzt werden und wurden dabei erheblich beschädigt, berichtet die Stadt Mahlberg. Dadurch war eine Neubeschaffung und Aufstellung von 65 neuen Fahrradboxen auf der Bahnhof-Ostseite notwendig, um das Nutzungsangebot aufrechtzuerhalten.

Die Kosten, die nicht durch einen Landeszuschuss gedeckt sind, hat die Deutsche Bahn als Vorhabensträger der Errichtung der Lärmschutzwände getragen. Die 65 neuen Fahrradboxen sind nun auch höher, so dass diese gut für E-Bikes geeignet sind.

Lesen Sie auch

Des Weiteren wurden die ehemaligen Räume des Reisebüros im Bahnhofsgebäudes zu einem mit Video überwachten Fahrradabstellraum mit 18 Abstellplätzen umgebaut. Der Zugang ist nur für berechtigte Mieter über eine Chip-Lösung möglich.

Die ehemaligen Räume des Reisebüros wurden zu einem Video überwachten Fahrradabstellraum. Foto: Stadt Mahlberg

Bei Fragen und Anmietungswünschen können sich Interessierte an das Bautechnische Amt in Person von Claudia Tauscher unter Telefon 07825/84 38 28 oder per E-Mail an tauscher.stadt@mahlberg.de wenden.

Auf der Ostseite gibt es nun neue Fahrradbügel

Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsumfelds in Folge der Errichtung der Lärmschutzwände wurden auch die Fahrradunterstände auf der Ostseite in Orschweier mit neuen, Felgen schonenden Fahrradbügeln ausgestattet.

Die Fahrradunterstände erhielten neue Fahrradbügel. Foto: Stadt Mahlberg

Insgesamt verfügt die Stadt Mahlberg im Bereich östlich und westlich des Bahnhofsgeländes damit 306 anmietbare Fahrradboxen beziehungsweise überwachte Unterstellmöglichkeiten.