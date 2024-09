Die Baustelleneinrichtung für den Umbau des Bahnhofs Mitte in Schiltach ist aufgebaut. Mit den vorbereitenden Arbeiten im Umfeld des Bahnhofs Mitte, die den Bahnverkehr nicht beeinträchtigen, wurde bereits diese Woche begonnen.

Die Hauptarbeiten starten am Sonntag, 6. Oktober, und werden bis Mitte Dezember andauern, so dass ab diesem Datum auch die Züge am Bahnhof Mitte nicht mehr halten, also wird der Haltepunkt ab dann nicht mehr zum Ein- oder Aussteigen genutzt werden können. Die Fahrgäste werden laut Mitteilung der Stadt deshalb gebeten, auf den Schiltacher Hauptbahnhof auszuweichen.

Allerdings ist bei den vorbereitenden Arbeiten auch schon der Fahrkartenautomat abgebaut worden. Das bedeutet für Fahrgäste, die ein Ticket lösen müssen, dass sie ab sofort schon den Hauptbahnhof Schiltach ansteuern müssen, um eine Fahrkarte am Automaten zu erhalten und dann im Zug keine Schwierigkeiten zu bekommen.