Bahnhof in Oberndorf

1 So sieht der Bereich hinter den Sitzbänken in der Sägewerkstraße aus. Foto: Reimer

Der Zustand des Oberndorfer Bahnhofs treibt die Bürger weiter um. Die Unterführung ruft schon seit geraumer Zeit bei einigen Ekel hervor. Ein Bürger ärgert sich derweil über eine andere Problemstelle.















Link kopiert

Oberndorf - Erst im vergangenen Sommer meldete sich eine Leserin bei der Redaktion. "Eine schlechte Visitenkarte, die unsere Stadt da hinterlässt", fand sie. Die Unterführung und die Aufzüge seien in einem dermaßen dreckigen Zustand, dass es ekelerregend sei, so die Frau. Die Deutsche Bahn kündigte damals eine gründliche Reinigungsaktion an.