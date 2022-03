Junge steckt in Aufzug fest – Feuerwehr rückt an

Bahnhof in Oberndorf

1 Ein neunjähriger Junge ist in einem Aufzug am Oberndorfer Bahnhof stecken geblieben. Foto: Jungkind

Eine knappe halbe Stunde ist ein neun Jahre alter Junge im Aufzug am Oberndorfer Bahnhof stecken geblieben.















Link kopiert

Oberndorf - Am Montagabend gegen 18.30 Uhr nahm der Junge den Aufzug und fuhr damit in die Unterführung. Etwa zehn Zentimeter, bevor der Aufzug in der Endstellung war, blieb er aufgrund eines Defekts stehen.

Da sich die Türen nicht öffneten, musste die Feuerwehr anrücken, um den Jungen aus der misslichen Situation zu befreien. Die Mutter und mehrere Passanten bemühten sich um das Kind.

Was genau die Ursache für den Defekt war, steht laut Polizei noch nicht fest.