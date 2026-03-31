Bahnhof in Balingen: Das müssen die Zugfahrenden jetzt beachten

1 Hier geht nichts mehr: Der Bahnhof Balingen ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Eyckeler Acht neue Weichen sollen dafür sorgen, dass die Züge zwischen Tübingen und Albstadt künftig pünktlicher fahren.







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Von der Brücke aus gleicht das Treiben auf den Balinger Bahngleisen einem Wimmelbild. Ein Bagger fährt am Gleisrand, ein Lastwagen liefert palettenweise Kleineisen und Schwellen aus Beton. Seit dem 20. März laufen die Arbeiten auf Hochtouren: die Sanierung von 900 Metern Gleis und acht neue Weichen. Zunächst gab die Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung an, dass die Arbeiten keine Einschränkungen für den Bahnverkehr haben werden. Bis nach Ostern, hieß es, sollen die Arbeiten am Gleis vorerst abgeschlossen sein. Allerdings kam es in der vergangenen Woche bereits zu deutlichen Problemen: Der Halt am Bahnhof Balingen fiel aus, Fahrgäste mussten in Balingen Süd ein- und aussteigen – begleitet von teils erheblichen Verspätungen (wir berichteten).