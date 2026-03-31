Bahnhof in Balingen: Das müssen die Zugfahrenden jetzt beachten
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Hier geht nichts mehr: Der Bahnhof Balingen ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Eyckeler

Acht neue Weichen sollen dafür sorgen, dass die Züge zwischen Tübingen und Albstadt künftig pünktlicher fahren.

Von der Brücke aus gleicht das Treiben auf den Balinger Bahngleisen einem Wimmelbild. Ein Bagger fährt am Gleisrand, ein Lastwagen liefert palettenweise Kleineisen und Schwellen aus Beton. Seit dem 20. März laufen die Arbeiten auf Hochtouren: die Sanierung von 900 Metern Gleis und acht neue Weichen. Zunächst gab die Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung an, dass die Arbeiten keine Einschränkungen für den Bahnverkehr haben werden. Bis nach Ostern, hieß es, sollen die Arbeiten am Gleis vorerst abgeschlossen sein. Allerdings kam es in der vergangenen Woche bereits zu deutlichen Problemen: Der Halt am Bahnhof Balingen fiel aus, Fahrgäste mussten in Balingen Süd ein- und aussteigen – begleitet von teils erheblichen Verspätungen (wir berichteten).

 

Seit Samstag, 28. März, geht auf der Schiene in Balingen vorübergehend nichts mehr: Der Bahnhof wird nicht mehr angefahren, stattdessen übernehmen Busse den Verkehr. Richtung Sigmaringen führen Umleitungen über Albstadt, Richtung Tübingen über Bisingen und Hechingen – ohne Fahrplan-Check geht es kaum.

Wer von Balingen nach Tübingen fahren möchte, muss zunächst einen Ersatzbus zum Bahnhof Bisingen nehmen und kann dann von dort aus in den RB66 umsteigen. Fahrzeit: 59 Minuten. In die entgegengesetzte Richtung, von Balingen nach Albstadt, verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Reisende und Pendler müssen sich laut DB-App auf eine Fahrzeit zwischen 25 und 37 Minuten einstellen. „Bitte beachten Sie: Aufgrund einer Straßenbaustelle fahren die Ersatzbusse ab 30. März in Albstadt-Ebingen in Richtung Bisingen am Busbahnhof ab“, heißt es in einer knappen Meldung auf der Webseite der DB. Die Mitnahme von Fahrrädern sei in den Bussen aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht möglich. Ob, wie angekündigt, ab dem 7. April dann wieder Züge über die Schienen rollen, bleibt abzuwarten.

 