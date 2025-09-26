Bahnhof Hechingen: Signal-Anbindung noch nicht vollbracht
Ein Zug der SWEG auf Tour Foto: Jürgen Lück

Züge auf der Strecke Strecke Hechingen – Gammertingen – Sigmaringen fahren weiterhin den Bahnhof „Landesbahn“ an.

Die SWEG-Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 (Strecke Hechingen – Gammertingen – Sigmaringen) fahren in Hechingen auch nach dem Sonntag, 28. September, – und zwar bis auf Weiteres – am Bahnhof Hechingen „Landesbahn“ ein und aus. Das teilt die SWEG mit. Grund ist, dass die signaltechnische Anbindung zwischen der Stellwerkstechnik „SWEG Schienenwege“ und „DB InfraGO“ mehr Zeit als geplant in Anspruch nimmt.

 

Ein 120 Meter langer Fußweg

Die SWEG erklärt: Normalerweise fahren die SWEG-Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 im Hechinger DB-Bahnhof ein und aus. Der Bahnhof Hechingen „Landesbahn“ liegt nahe und etwas tiefer. Durch den Umstieg ergibt sich ein rund 120 Meter langer Fußweg, der den Weg zum Umstieg auf andere Züge sowie die Busse am ZOB um einige Minuten erhöht. Die verlängerte Umsteigezeit ist im Fahrplan berücksichtigt. Ein entsprechendes Wegeleitsystem mit Beschilderung ist vor Ort angebracht. Die Maßnahme gilt bereits seit 19. Juli und sollte eigentlich im September abgeschlossen sein.

Am Morgen und am Mittag

Einige Züge – überwiegend in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Mittag – verkehren allerdings aus betrieblichen Gründen durchgängig zwischen Gammertingen und Tübingen. Auch hier ergeben sich keine Änderungen im Vergleich mit der Situation seit 19. Juli.

bwegt.de/fahrplanauskunft; bahn.de

 