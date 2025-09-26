Bahnhof Hechingen: Signal-Anbindung noch nicht vollbracht

Ein 120 Meter langer Fußweg

Die SWEG erklärt: Normalerweise fahren die SWEG-Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 im Hechinger DB-Bahnhof ein und aus. Der Bahnhof Hechingen „Landesbahn“ liegt nahe und etwas tiefer. Durch den Umstieg ergibt sich ein rund 120 Meter langer Fußweg, der den Weg zum Umstieg auf andere Züge sowie die Busse am ZOB um einige Minuten erhöht. Die verlängerte Umsteigezeit ist im Fahrplan berücksichtigt. Ein entsprechendes Wegeleitsystem mit Beschilderung ist vor Ort angebracht. Die Maßnahme gilt bereits seit 19. Juli und sollte eigentlich im September abgeschlossen sein.