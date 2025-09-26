Bahnhof Hechingen: Signal-Anbindung noch nicht vollbracht

Züge auf der Strecke Strecke Hechingen – Gammertingen – Sigmaringen fahren weiterhin den Bahnhof „Landesbahn“ an.
Die SWEG-Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 (Strecke Hechingen – Gammertingen – Sigmaringen) fahren in Hechingen auch nach dem Sonntag, 28. September, – und zwar bis auf Weiteres – am Bahnhof Hechingen „Landesbahn“ ein und aus. Das teilt die SWEG mit. Grund ist, dass die signaltechnische Anbindung zwischen der Stellwerkstechnik „SWEG Schienenwege“ und „DB InfraGO“ mehr Zeit als geplant in Anspruch nimmt.