Bahnhof Haslach: Bleibt die Barrierefreiheit auf der Strecke?

Der Haslacher Bahnhof ist nicht barrierefrei. Aufzüge würden hohe Kosten bedeuten. Aus dem Rat gibt es Bedenken. BUND und „Lebenswertes Kinzigtal“ sind alarmiert.
Erneut wird der Haslacher Bahnhof beziehungsweise die Frage, wie er barrierefrei wird, Thema im Haslacher Gemeinderat sein. Nachdem ein Planungsbüro dem Gremium bereits im Oktober verschiedene Möglichkeiten erörtert hatte, wie und wo die dafür erforderlichen Aufzüge installiert werden könnten, hatten mehrere Räte Bedenken wegen der hohen Kosten geäußert.