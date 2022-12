1 9000 Euro will die Deutsche Bahn in das Wegeleitsystem des Bahnhofs Ebingen (Bild) investieren. Foto: Kistner

Albstadt-Ebingen - Unter anderem werden fehlende Schilder ergänzt und alte, die nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen, ausgetauscht. Auch die Wegeleitung für Schienenersatzverkehr und Busnotverkehr soll auf den aktuellen Stand gebracht werden. Laut Angaben der Bahn sind die Aufträge bereits vergeben; die Arbeiten sollen im ersten Quartal 2023 ausgeführt werden.

Der Ebinger Bahnhof ist damit einer von rund 60 Bahnhöfen in Baden-Württemberg und 600 in ganz Deutschland, die von dem mit über 20 Millionen Euro ausgestatteten Sofortprogramm profitieren. Die Bahn lässt andernorts Fassaden, Wände, Decken, Bodenbeläge, Treppen und Zugänge sanieren, zusätzliche Sitzbänke aufstellen, neue energiesparende Beleuchtung oder Fahrradrinnen anbringen, taktile Leitstreifen in die Bahnsteige verlegen, Stufenkanten markieren, neue Automatiktüren einbauen und Hublifte an Bahnsteigen anbringen. Der Barrrierefreiheit, so die Bahn, werde im Maßnahmenkatalog eine besondere Bedeutung beigemessen.

Abriss ist vorläufig kein Thema

Die vorgesehenen Investitionen in Ebingen werden von den Überlegungen, im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Talgangbahn den Ebinger Bahnhof abzureißen, nicht tangiert. Der Abriss würde es ermöglichen, die Talgangbahntrasse relativ weit östlich mit der Zollerbahnlinie zu verknüpfen und so eine aufwendige diagonale Querung der Poststraße zu vermeiden. Es gibt aber alternative Entwürfe. So oder so wird mit der Inbetriebnahme der Talgangbahn nicht vor 2030 gerechnet, und die Verbindung mit der Zollerbahn wird mit einiger Sicherheit noch länger auf sich warten lassen.