Bahnhof Balingen: Lebensgefährlich! Warum Gleisüberquerungen teuer werden können

Trotz Verbotsschildern kommt es hin und wieder vor, dass Personen in Balingen verbotenerweise Gleise überqueren. Das sagt die Bahn zu möglichen Bußgeldern und Straftaten.
Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, dass einzelne Personen das Gleisbett am Balinger Bahnhof als Abkürzung nutzen, um vom Busbahnhof auf die andere Seite zu gelangen. Sechs Gleise liegen dort nebeneinander, auf denen regelmäßig Züge zwischen Tübingen und Sigmaringen verkehren. Hinzu kommen Güterzüge. Diese Personen begeben sich in Lebensgefahr – und das, obwohl unweit eine Überführung genutzt werden kann.