Bahnhof Balingen: Lebensgefährlich! Warum Gleisüberquerungen teuer werden können

Trotz Verbotsschildern kommt es hin und wieder vor, dass Personen in Balingen verbotenerweise Gleise überqueren. Das sagt die Bahn zu möglichen Bußgeldern und Straftaten.

Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, dass einzelne Personen das Gleisbett am Balinger Bahnhof als Abkürzung nutzen, um vom Busbahnhof auf die andere Seite zu gelangen. Sechs Gleise liegen dort nebeneinander, auf denen regelmäßig Züge zwischen Tübingen und Sigmaringen verkehren. Hinzu kommen Güterzüge. Diese Personen begeben sich in Lebensgefahr – und das, obwohl unweit eine Überführung genutzt werden kann.​

Die Stadt Balingen haben wir auf diese Beobachtung angesprochen. Diese spielt den Ball in Richtung Bahn weiter, die Folgendes antwortet: „Das rund 33.300 Kilometer lange Streckennetz der Deutschen Bahn führt vielerorts durch bewohntes Gebiet. In Städten und Gemeinden gibt es rund 5700 Bahnhöfe. Hinzu kommen Abstell- und Rangieranlagen oder Bahnübergänge, an denen sich Schiene und Straße kreuzen.“

Gefährlich und strafbar

Generell betont das Verkehrsunternehmen: „Wo Züge fahren, ist kein Platz für Abenteuer. Selfies im Gleis oder die Abkürzung über die Schienen sind genauso lebensgefährlich wie das Klettern auf abgestellte Züge.“

Bahnanlagen dürfen demnach nur von autorisierten Personen betreten werden. „Für alle anderen Menschen ist das nicht nur gefährlich, sondern kann auch eine hohe Geldbuße von bis zu 5000 Euro nach sich ziehen“, heißt es. „Bei einer konkreten Gefährdung des Eisenbahnbetriebs handelt es sich sogar um eine Straftat. Dies wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet.“

Trotz klarer Regeln und Hinweisschildern komme es an Bahnanlagen immer noch dazu, dass Menschen verschiedenster Altersgruppen ihr eigenes und das Leben anderer durch leichtfertiges Verhalten und Unachtsamkeit gefährden, heißt es weiter.

Der Bahnhof Balingen ist in der Vergangenheit laut Bahnangaben im Bereich Gleisübertritte nicht auffällig gewesen. Bauliche Konsequenzen werden wohl vorerst nicht gezogen, das Unternehmen wolle sich die Gegebenheiten aber anschauen und prüfen.