Bahnhof Bad Wildbad: Gastronom als Betreiber wird gesucht

Die Sanierung des historischen Bahnhofs in Bad Wildbad ist bis auf das Waschhaus abgeschlossen. Noch gibt es aber keinen Gastronomen. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?









Ein prächtiger Fliesenboden ziert den Arkadengang, die ehemalige Freifläche unter dem Vordach des königlichen Bahnhofs in Bad Wildbad. Die Trägersäulen wurden aufwendig saniert, der Arkadengang verglast und die Stuckarbeiten an den Decken nach altem Vorbild nachgestaltet. Die Eigentümer des rund 1750 Quadratmeter großen Bahnhofgebäudes, Thomas und Lucas Sperr, haben mit Blick auf die historischen Details und in enger Absprache mit dem Landesdenkmalamt ein Schmuckstück geschaffen. Fehlt nur noch ein Pächter, um die alten Gemäuer mit neuem Leben zu füllen.