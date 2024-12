Bahnhöfe in Schiltach und Alpirsbach: Millionen-Projekt der Bahn ist abgeschlossen

Mit einer feierlichen Eröffnung am Bahnhof Schiltach hat die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag die Modernisierung der Bahnhöfe Schiltach, Schiltach Mitte und Alpirsbach abgeschlossen.

Rund 3,1 Millionen Euro investierte das Land Baden-Württemberg, um die Bahnhöfe entlang der Kinzigtalbahn kundenfreundlicher zu gestalten. Bei der heutigen Feier unterstrichen Vertreter der DB, des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und der Stadt Schiltach die Bedeutung dieses Projekts für die Region und die Verkehrswende, heißt es in einer Pressemitteilung der DB.

Die Maßnahmen umfassten die Verlängerung der Bahnsteige in Schiltach und Alpirsbach, wodurch künftig längere Züge eingesetzt werden können. Am Bahnhof Schiltach Mitte entstand ein komplett neuer 100 Meter langer Bahnsteig, der nun einen stufenfreien Einstieg ermöglicht. Verbesserungen wie ein moderner Wetterschutz, eine neue Beleuchtungsanlage und eine barrierefreie Rampe erhöhen den Komfort und sorgen für einen angenehmeren Aufenthalt für alle Fahrgäste, schreibt die DB in der Mitteilung.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann sagte zur Inbetriebnahme: „Unser Ziel ist es, die Anzahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Dafür braucht es eine leistungsfähige Infrastruktur und einen komfortablen und barrierefreien Zugang zu den Zügen. Mit dem Ausbau der Bahnsteige auf der Kinzigtalbahn wird die Strecke fit für die Zukunft gemacht. Der DB gebührt an dieser Stelle unser Dank für die außergewöhnlich schnelle Umsetzung der Bahnsteigmaßnahmen innerhalb eines Jahres. Dies macht Mut für die Umsetzung künftiger Infrastrukturmaßnahmen.“

Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Bereits mein Vorgänger hatte sich in den 1980er-Jahren für den Erhalt der Kinzigtalbahn eingesetzt, da der „Freudenstädter Stern“ unter anderem über das Kinzigtal eine der wenigen Ost-West-Verbindungen im Schwarzwald darstellt. Seither gab es immer wieder Verbesserungen hinsichtlich Takt und Fahrzeugen. Jetzt kommt noch ein moderner, barrierefreier Bahnsteig hinzu. Die Bemühungen, die Kinzigtalbahn für jedermann attraktiver zu machen, zeigt Früchte: Jeden Tag benutzen Hunderte Pendler, Schüler und Touristen die Bahn.“